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Минобрнауки РФ предложило снизить требования к оценке вузов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство науки и высшего образования России предложило снизить требования к оценке ВУЗов, при этом оценивать учебные заведения Москвы и Санкт-Петербурга оценивать жестче других регионов. Соответствующий проект приказа министерства опубликован во вторник, 6 августа, на портале проектов нормативных правовых актов.

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Так, предлагается разделить вузы на две категории — те, которые расположены в Москве и Санкт-Петербурге, и находящихся в других городах. Если средний балл за ЕГЭ у учащихся первой группы будет ниже 67, они получат 0, при этом у второй категории порог установлен на 60 баллах. Согласно действующему законодательству, средний балл студентов по ЕГЭ должен быть выше 70 для всех регионов.

Кроме того, проект приказа предусматривает сокращение количества показателей в разделе «научная деятельность». Число публикаций и цитируемость вуза предлагается учитывать только по системе Web of Science, не беря в расчет Scopus, как принято сейчас.

6 июля количество бюджетных мест в российских вузах предложили увеличить на 25%. Об этом говорилось в письме к министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову от члена профильного комитета Госдумы Бориса Чернышова.

По его словам, в настоящий момент на 10 тыс. человек должно быть 800 бюджетных мест, однако контрольные цифры нужно увеличить на 25%, доведя их до 1 тыс. Депутат указал, что к 2024 году число бюджетных мест уменьшится на 4%, достигнув к 2024 году 432,2 тыс. мест.

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