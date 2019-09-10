Медведев прокомментировал положение России в G8

Россия никогда не была полноправным членом «большой восьмерки». Об этом заявил премьер-министр страны Дмитрий Медведев во вторник, 10 сентября.

Если страна получит приглашение в G8, его можно рассмотреть. Однако этот формат не способен принимать решения по важным вопросам, цитирует Медведева ТАСС. Премьер подчеркнул, что ни «восьмерка», ни «семерка» из-за ограниченности не могут решать глобальные вопросы, и призвал не раздувать значимость этих форматов. По его словам, большинство насущных тем можно, в частности, обсуждать на уровне «двадцатки».

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России. 20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле в ответ заметил, что Россия не стремится в «восьмерку» и сотрудничает со странами на других площадках.

Москва была исключена из G8 (Канада, США, Германия, Италия, Япония, Великобритания, Франция, РФ) в 2014 году после присоединения Крыма.