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Резолюцию против восстановления G8 внесли в конгресс США

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Evan Golub
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Законопроект против возвращения к формату G8 внес в конгресс США член Демократической партии Альбио Сайрес.

«Палата представителей США призывает всех лидеров «группы семи» выступить против возвращения России», — цитирует текст «РИА Новости».

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Согласно документу, участие Москвы в международном клубе, объединяющим Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию, возможно только при соблюдении определенных условий.

Так, по мнению конгрессмена, Россия совершает «атаки на демократию во всем мире» и «оккупировала» украинские территории, а для участия в саммите должна отказаться от подобных действий, сообщил телеканал «360».

Сайрес считает, что американский президент Дональд Трамп, поддерживая возвращение России в клуб, идет против принятых в США законов и консенсуса международного сообщества.

По мнению конгрессмена, действия Трампа также ослабляют переговорную позицию Вашингтона, пишет «Федеральное агентство новостей».

20 августа президент США Дональд Трамп назвал возвращение России в G8 целесообразным, так как многие обсуждаемые темы касаются Москвы. За приглашение РФ на саммит в 2020 году выступил и президент Франции Эммануэль Макрон.

25 августа лидеры стран «большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что не против восстановления формата G8.

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