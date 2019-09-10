Прямой эфир

Названы страны с наиболее жесткой цензурой

0
Фото: REUTERS/Tiksa Negeri
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет по защите журналистов представил рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой. Лидерами стали Эритрея, КНДР и Туркмения. Список опубликован на сайте комитета.

Также в пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия и Китай, пишет «РИА Новости». Далее в списке идут Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

Отмечается, что список был составлен на основании исследования комитетом тактик властей «для ограничения свободы прессы», в том числе тюремных заключений. Также сотрудники комитета оценивали страны по наличию фактов блокировки иностранных корреспондентов, слежки за журналистами со стороны властей и ограничения на электронную запись и ее распространение.

В начале 2019 года на Украине заявили об ухудшении ситуации со свободой слова. По словам депутата Верховной рады, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, при президентстве Петра Порошенко в стране было серьезное давление на прессу, а все, кто критиковал власть, назывались «руками Кремля».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Журналист эстонского радио уволился из-за цензуры правящей коалиции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019