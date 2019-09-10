Названы страны с наиболее жесткой цензурой

Комитет по защите журналистов представил рейтинг стран с наиболее жесткой цензурой. Лидерами стали Эритрея, КНДР и Туркмения. Список опубликован на сайте комитета.

Также в пятерку лидеров вошли Саудовская Аравия и Китай, пишет «РИА Новости». Далее в списке идут Вьетнам, Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия и Куба.

Отмечается, что список был составлен на основании исследования комитетом тактик властей «для ограничения свободы прессы», в том числе тюремных заключений. Также сотрудники комитета оценивали страны по наличию фактов блокировки иностранных корреспондентов, слежки за журналистами со стороны властей и ограничения на электронную запись и ее распространение.

В начале 2019 года на Украине заявили об ухудшении ситуации со свободой слова. По словам депутата Верховной рады, лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко, при президентстве Петра Порошенко в стране было серьезное давление на прессу, а все, кто критиковал власть, назывались «руками Кремля».