В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде. В том числе это должно касаться слов на футболках, которые схожи по звучанию или написанию с ненормативной лексикой, считает парламентарий.

Милонов отметил, что за такое можно наказывать «метлой в руки» или арестом на 15 суток.

«Если будут выпендриваться — еще 15 суток дадим. Вот такой будет «флешмоб», — цитирует депутата агентство городских новостей «Москва».

Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ использование нецензурной лексики в общественных местах может квалифицироваться как мелкое хулиганство, которое влечет наложение штрафа в размере от 500 до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток.

В конце 2018 года управление Федеральной антимонопольной службы по Смоленской области оштрафовало Burger King на 100 тыс. рублей за рекламу бургера с яйцом на иностранном языке. Посетитель ресторана сети быстрого питания обратился в надзорный орган в связи с тем, что на одном из плакатов заведения в Смоленске была размещена надпись Huevo Grande. По словам мужчины, при прочтении в латинской транскрипции он посчитал ее оскорбительной и нецензурной.