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Российские бизнесмены сэкономили благодаря холодному лету

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Фото: TASS/Zuma/Ismo Pekkarinen
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Холодное лето помогло малому и среднему бизнесу сэкономить на электроэнергии благодаря выключенным кондиционерам, говорится в исследовании сервиса «Mail.ru для бизнеса», поступившем в распоряжение «Известий» во вторник, 10 сентября.

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Эксперты платформы опросили 700 предпринимателей и выяснили, что более половины (59%) компаний устанавливают в своих офисах кондиционеры, еще с жарой борются с помощью вентиляторов (24%).

Обычно в летний период на охлаждение помещения 18% бизнесменов тратят до 5 тыс. рублей, от 5 тыс. до 10 тыс. рублей уходит у 3%, более 10 тыс. рублей платят всего 2%. При этом менее половины опрошенных (44%) затруднились назвать точную сумму затрат, поскольку не считают отдельно подобные расходы.

Так, треть опрошенных (29%) признались, что сэкономили на электроэнергии из-за холодной погоды. Из них на выключенных кондиционерах 35% сохранили в своих бюджетах до 5 тыс. рублей.

Прошедшим летом число ясных и малооблачных дней в Москве не превысило 17, а средняя температура воздуха днем составляла 19,5 градусов тепла.

Ранее в августе сообщалось, что Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive. Стоимость сделки стороны не раскрывают.

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