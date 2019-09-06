Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена. ОБ этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума в пятницу, 6 сентября.

«Вы знаете, моя позиция заключается в том, что эти статьи нужно либерализовать, и нет необходимости по экономическим статьям человека сажать за решетку», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил российский лидер, соответствующие меры уже обсуждались с Верховным судом и Генпрокуратурой.

Вместе с тем Путин признал, что в сфере бизнеса имеется множество нарушений и в связи с этим власти должны обеспечить интересы общества в целом.

Пятый Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября во Владивостоке. В программу включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, бизнес-завтраки, круглые столы и бизнес-диалоги.

Традиционно центральным событием ВЭФа станет пленарная сессия, в которой примут участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Индии Нарендра Моди, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад и президент Монголии Халтмаагийн Баттулга.