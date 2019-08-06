Создатель «СПИД-инфо» оставил сотрудников с его кредитами и сбежал из России

Создатель газеты «СПИД-инфо» Андрей Манн сбежал из страны, оставив своих сотрудников выплачивать кредиты, взятые на его нужны. Об этом его подчиненные сообщили во вторник, 6 августа, пишет РЕН ТВ.

По словам бывшего управляющего издательского дома Николая К., в 2012 году Манн вынудил его взять кредит в €700 тыс., выступив поручителем и залогодателем. Бизнесмен говорил, что вовремя оплачивает взятый в банке заем, но в 2016 году Николай получил от кредитной организации уведомление, что ему нужно выплатить более €1 млн с учетом пени.

Другого подчиненного Манн также вынудил взять в кредит 80 млн рублей, пригрозив увольнением.

Отмечается, что в конце 2018 в СМИ появилась информация, что Манн переоформил газету на водителя автобуса и уехал в США.

15 июня Тверской суд Москвы отправил владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве, под домашний арест до 14 августа. Худояну инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах. Речь идет о хищении трех земельных участков у одной из компаний, ущерб оценивается в 2 млрд рублей. Сам бизнесмен свою вину отрицает и утверждает, что преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании «Оптима Девелопмент».