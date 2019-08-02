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Обвиняемый в мошенничестве бизнесмен Худоян госпитализирован

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Владелец компании «Оптима Девелопмент» Альберт Худоян, обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд рублей, не присутствовал на заседании суда по вопросу о продлении ареста по состоянию здоровья. По словам адвоката Сергея Чижова, у бизнесмена гипертонический криз.

Худоян госпитализирован в СИЗО «Бутырка», передает ТАСС.

Другой адвокат бизнесмена, Александр Забейда, заявил, что на Худояна оказывается давление с целью заставить его переоформить имущество на бизнесменов Сергея Говядина и Ильдара Самиева. По его словам, представители бывшего делового партнера вымогали у главы «Оптима Девелопмент» $100 млн в присутствии следователя, ведущего уголовное дело. Худоян написал заявление об этом на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, но проверка по нему до сих пор не проведена, отметил юрист.

В июне суд отправил Худояна под домашний арест. 8 июля Мосгорсуд пересмотрел решение и поместил бизнесмена в СИЗО. Главе «Оптима Девелопмент» инкриминируют хищение у одной из компаний трех земельных участков. Сам он отрицает вину и заявляет, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его фирмы.

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