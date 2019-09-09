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Отремонтированный бульвар оказался под водой после ливней в Омске

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В Омске устраняют последствия сильного ливня, который обрушился на город 8 сентября. Жители делятся в социальных сетях фотографиями затопленных дорог и улиц.

Одна из популярных тем обсуждения — подтопление дорог в районе обновленного бульвара Мартынова. Под водой оказались парковки, газоны, местами ушел тротуар. Поток воды подошел и к находящимся рядом жилым домам, многие дворы частных домов затоплены, отмечает ИА «Город55».

8 сентября сообщалось, что сотрудникам омского филиала компании «Россети Сибирь» удалось восстановить подачу электроэнергии в Кировском округе города. Накануне там из-за попадания молнии в провода воздушной линии нарушилось электроснабжение на трех подстанциях. К ним подключен Кировский округ и аэропорт.

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