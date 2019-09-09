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Шестилетняя девочка выпала из окна во время грозы в Омске

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В Омске шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже после того, как решила понаблюдать за молнией. С травмами она госпитализирована в больницу и сейчас находится в реанимационном отделении.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на полицию, инцидент произошел 8 сентября в вечерние часы в доме на улице Малиновского. Во время случившегося мать ребенка была дома. Семья считается благополучной. По факту случившегося проводится проверка.

В региональном УМВД сообщили, что с начала сезона в Омской области зафиксировано 18 случаев с детьми, когда они выпали из окна. Два ребенка погибли. В 2018 году за аналогичный период было 11 таких случаев, один ребенок погиб.

5 сентября сообщалось, что работа школы в Омске была приостановлена после того, как на старшеклассницу рухнул кусок штукатурки.

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