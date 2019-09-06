В Омске квадрокоптер врезался в административное здание

Туриста в Омске оштрафовали за неправомерное использование квадрокоптера. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

Летом дрон DJI Mavic Pro, управляемый жителем Санкт-Петербурга, врезался в административное здание во время съемки города Омска в районе Свято-Успенского кафедрального собора.

«Вопреки требованиям Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральных правил использования воздушного пространства беспилотный летательный аппарат эксплуатировался в отсутствие плана полета, а также без соответствующих разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления», — рассказали в ведомстве.

Нарушителя привлекли к административной ответственности: ему был назначен штраф в размере 3 тыс. рублей.

В июле туриста оштрафовали за съемку квадрокоптером в центре Горно-Алтайска.