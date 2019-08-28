Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона

Пассажирский самолет был вынужден совершить разворот, чтобы избежать столкновения с дроном в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом 28 августа пишет The Guardian.

Имевший высшую категорию риска инцидент произошел еще 28 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным издания, Airbus A320 с 186 пассажирами на борту направлялся в аэропорт, снизившись до высоты 518 м, когда к нему приблизился беспилотник. Пилот был вынужден совершить разворот, пройдя на расстоянии в 25–30 м от беспилотника. По словам специалистов, дрон нарушил допустимую для полетов высоту в 121 м и вышел в контролируемое воздушное пространство.

Как отмечает сайт kp.ru, руководство аэропорта Гатвик обратило внимание на частоту появления на ВПП беспилотников, создающих реальную угрозу при приземлении самолетов. В этой связи власти Великобритании предлагают расширить зону запрета для полета дронов около аэропортов до 5 км. Сейчас ограничение составляет только 1 км.

В июле сообщалось, что Госдума намерена разрешить уничтожать дроны-нарушители.