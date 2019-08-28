Прямой эфир

Дрон помешал посадке самолета в аэропорту Лондона

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажирский самолет был вынужден совершить разворот, чтобы избежать столкновения с дроном в лондонском аэропорту Гатвик. Об этом 28 августа пишет The Guardian.

Имевший высшую категорию риска инцидент произошел еще 28 апреля, однако известно о нем стало только сейчас. По данным издания, Airbus A320 с 186 пассажирами на борту направлялся в аэропорт, снизившись до высоты 518 м, когда к нему приблизился беспилотник. Пилот был вынужден совершить разворот, пройдя на расстоянии в 25–30 м от беспилотника. По словам специалистов, дрон нарушил допустимую для полетов высоту в 121 м и вышел в контролируемое воздушное пространство.

Как отмечает сайт kp.ru, руководство аэропорта Гатвик обратило внимание на частоту появления на ВПП беспилотников, создающих реальную угрозу при приземлении самолетов. В этой связи власти Великобритании предлагают расширить зону запрета для полета дронов около аэропортов до 5 км. Сейчас ограничение составляет только 1 км.

В июле сообщалось, что Госдума намерена разрешить уничтожать дроны-нарушители.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами
На Гавайях с помощью дрона нашли считавшийся полностью вымершим цветок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019