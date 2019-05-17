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Дачные участки в Подмосковье начнут проверять дронами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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20 мая в Подмосковье начнется поиск нарушителей земельного законодательства с помощью беспилотной техники. Об этом «Известиям» сообщили в Росреестре.

Над дачами в Московской области начнут летать дроны, которые обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Ранее подобные проверки уже прошли в Истринском районе, Тульской области и в Татарстане. Наблюдения оказались успешными, поэтому к концу года проект охватит всю Россию.

С помощью дронов экспертам будет легче обнаружить такие распространенные нарушения, как самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению.

В Росреестре также рассказали, с какими еще нововведениями столкнутся нынешним летом владельцы загородных домов, не успевшие до 1 марта воспользоваться «дачной амнистией».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Шпион у дачи: проверки подмосковных участков дронами стартуют через три дня

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