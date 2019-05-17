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Шпион у дачи: проверки подмосковных участков дронами стартуют через три дня

Беспилотники помогут сравнить реальную ситуацию с земельной собственностью в Московской области с данными ЕГРН
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Шпион у дачи: проверки подмосковных участков дронами стартуют через три дня
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2019-04-30 16:01:44
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Поиск нарушителей земельного законодательства с помощью беспилотной техники, анонсированный ранее Росреестром, начнется в Подмосковье уже через несколько дней. С начала следующей недели над дачами в Московской области начнут летать дроны. Они обследуют земельные участки, после чего эксперты сравнят полученные данные с информацией Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом «Известиям» сообщили в Росреестре. В ведомстве также рассказали, с какими еще нововведениями столкнутся нынешним летом владельцы загородных домов, не успевшие до 1 марта воспользоваться «дачной амнистией».

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Первые пробные обследования земельных участков в Подмосковье с использованием дронов прошли еще 14 мая под руководством замглавы Росреестра Максима Смирнова. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) исследовали территорию Истринского района. Уже со следующей недели реализация проекта продолжится и в других районах Московской области. Ранее дроны тестировали в Тульской области и в Татарстане. По сведениям Росреестра, наблюдения оказались успешными, поэтому к концу года проект охватит всю Россию.

— Для распространения проекта по использованию БПЛА на всей территории страны Росреестр планирует до конца года создать в административных центрах федеральных округов России центры коллективного использования беспилотных летательных аппаратов. Такие центры будут оснащены необходимым оборудованием и программным обеспечением для проведения съемки земной поверхности, обработки полученных данных и получения ортофотопланов, — рассказали «Известиям» в Росреестре.

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Человек запускает квадрокоптер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Данные дистанционного зондирования земли (снимки и ортофотопланы), полученные с помощью БПЛА, применяются для определения фактического использования земельных участков и координат характерных точек их границ. После этого для выявления признаков нарушений требований земельного законодательства полученная информация сравнивается со сведениями, содержащимися в ЕГРН.

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Наиболее распространенные нарушения, по данным ведомства, — самовольное занятие земельного участка, его неиспользование или использование не по назначению.

В последний момент

1 марта закончилась так называемая «дачная амнистия» — так называют закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества» №93-ФЗ, вступивший в силу 1 сентября 2006 года.

По этому закону дачники могли по упрощенной процедуре зарегистрировать построенные на своем участке дома и подсобные сооружения. За 13 лет действия документа, по данным Росреестра, в упрощенном порядке было зарегистрировано более 13,5 млн прав на объекты недвижимости, включая около 3,5 млн домов и более 7 млн земельных участков. При этом многие граждане, как выяснилось, отложили решение дачного вопроса на последний момент.

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Дачные поселки, вид с квадрокоптера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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— Только с января по март 2018 года в упрощенном порядке (по «дачной амнистии») было зарегистрировано более 57 тысяч прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества, а к концу года эта цифра увеличилась до 170 тысяч. Причем более 79 тысяч заявок было оформлено на объекты, создаваемые или созданные на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, — рассказали «Известиям» в пресс-службе Росреестра.

Статистика по I кварталу нынешнего года, пояснили в ведомстве, еще собирается.

Между тем у владельцев загородных домов, не успевших воспользоваться «дачной амнистией», появился новый шанс оформить права на жилье и садовые дома в прежнем упрощенном порядке. 14 мая глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внес на рассмотрение нижней палаты законопроект о продлении действия документа до 1 марта 2022 года и расширении его действия.

После амнистии

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Тем, кто затянул с оформлением документов, подчеркнули в пресс-службе Росреестра, паниковать не стоит. В соответствии с законодательством кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости и проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев. А если законопроект Павла Крашенинникова будет поддержан, то беспокоиться гражданам вообще не о чем.

— Оформление прав на жилые и садовые дома, жилые строения будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке, пакет документов собственник сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно, — рассказал автор проекта.

При этом важно, что для проведения кадастрового учета и регистрации прав на постройку она должна отвечать признакам недвижимости: быть прочно связана с землей, и ее перемещение должно быть невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.

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Дачные участки в деревне
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Если постройка не отвечает признакам объекта недвижимости, то оформлять ее не требуется. Последнее замечание относится к распространяющимся среди дачников слухам, что теперь якобы нужно регистрировать даже теплицы и парники, иначе граждан ждут суровые наказания. Росреестру пришлось даже опубликовать на своем сайте специальное разъяснение по этому вопросу.

Адвокат Евгений Беляев, специализирующийся на переоформлении построек, рассказал «Известиям», что в последние месяцы его консультацию буквально атаковали вопросами о том, чем грозит несоблюдение новых норм Росреестра.

— Большинство парников не подходят под описанную в федеральном законе №217 категорию. Чтобы понять, стоит ли срочно бежать регистрировать ваш парник, просто проверьте, есть ли под ним фундамент. Если его нет, можно и дальше смело выращивать помидоры и огурцы, — пояснил «Известиям» эксперт. — Если вы построили коттедж, а по документам у вас деревянный сарай, то тут уже могут возникнуть проблемы. Особенно при передаче недвижимости в наследство или при продаже. Поэтому в подобных случаях беспокоиться действительно нужно.

Собрание выходного дня

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Еще одним изменением, с которым придется столкнуться дачникам, станет необходимость проводить собрания членов кооперативов в праздничные дни. По федеральному закону № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», вступившему в силу с 1 января 2019 года, все решения относительно происходящего в садовом товарищест­ве обязаны приниматься только на общем собрании. Действительными эти решения будут считаться, если на собрании присутствовали не менее 50% дачников + один человек.

В подмосковном садовом товариществе «Дружба» «Известиям» рассказали, что в связи с введением новой нормы только за прошедшие майские праздники в СНТ состоялись сразу четыре собрания.

— Трудно собрать больше половины дачников в другое время, поэтому приходится ударно решать вопросы о ведении совместного хозяйства в праздничные дни, — пояснила член «Дружбы» Нина Иванова.

Некоторые вопросы закон позволяет решать на заочном собрании, но среди дачников, как правило, много пожилых людей, у которых возникают трудности в пользовании мессенджерами, уточнили в товариществе.

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