Школу в Омске закрыли после обрушения штукатурки на девочку

Работу школы в Омске, где кусок штукатурки упал на ученицу 10-го класса, приостановили на два дня. За это время в учреждении проведут ремонт.

Инцидент произошел в гимназии № 88. На школьницу во время перемены упал кусок штукатурки. У девочки диагностировали ушиб тканей, после оказания медицинской помощи пострадавшую отпустили домой. Директор гимназии подписал указ о переносе занятий в связи с ремонтом потолка. Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Согласно документу, занятия в школе прекращены на два дня.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело. Также проверку проводят прокуратура и департамент образования.