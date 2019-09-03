Тверских школьников привели на судебное заседание по делу о наркотиках

В Твери школьников привели на открытое заседание суда, где рассматривалось дело местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении крупной партии наркотиков. Об этом сообщило местное издание «Афанасий».

Заседание прошло 2 сентября в Пролетарском районном суде. Ученики городской школы № 1 «познакомились с ролью в судебном процессе судьи, государственного обвинителя, защитника, секретаря судебного заседания», цитирует издание сообщение суда.

После заседания прокурор Тверской области Сергей Лежников и судья Марина Сайкова ответили на вопросы учащихся.

Подсудимый был признан виновным и приговорен к реальному сроку — 3 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Ранее 3 сентября управление Роспотребнадзора по ЯНАО заявило, что проведет проверку в кафе, которое предлагало школьником кальяны в подарок к 1 сентября. На рекламу акции в соцсетях пожаловались местные жители. При этом директор заведения заявил, что у них не подают кальяны несовершеннолетним посетителям, а рекламная кампания устроена «ради хайпа».