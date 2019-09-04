Штукатурка упала на десятиклассницу в омской школе

Ученица десятого класса омской гимназии № 88 попала в больницу после падения на нее штукатурки. Медики диагностировали у пострадавшей ушиб мягких тканей головы, сообщает в среду, 4 сентября, ТАСС.

Инцидент произошел на первом этаже учебного заведения около раздевалки спортивного зала. «Девочка была оперативно доставлена в травматологическую больницу № 3, где ей диагностирован ушиб мягких тканей», — уточнили в мэрии города.

Штукатурка сначала упала на потолочное перекрытие, а затем на школьницу, добавляет «Газета.ру». Госпитализация десятикласснице не потребовалась.

В мае на выпускников в одной из школ Омска с потолка обрушилась штукатурка во время концерта в честь последнего звонка. Инцидент произошел накануне в гимназии № 147.