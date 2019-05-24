В Омске на выпускников рухнула штукатурка на последнем звонке

На выпускников в одной из школ Омска с потолка обрушилась штукатурка во время концерта в честь последнего звонка, сообщает региональное следственное управление СК в пятницу, 24 мая.

Инцидент произошел накануне в гимназии № 147. Рухнувшая штукатурка причинила девочке ушибы.

Проводится доследственная проверка. Будут установлены причины произошедшего и выяснено, кем и когда проводился ремонт здания, как в учебном заведении обеспечивается безопасность детей.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в мае мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, отправив их «в последний путь».