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В Омске на выпускников рухнула штукатурка на последнем звонке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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На выпускников в одной из школ Омска с потолка обрушилась штукатурка во время концерта в честь последнего звонка, сообщает региональное следственное управление СК в пятницу, 24 мая.

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Инцидент произошел накануне в гимназии № 147. Рухнувшая штукатурка причинила девочке ушибы.

Проводится доследственная проверка. Будут установлены причины произошедшего и выяснено, кем и когда проводился ремонт здания, как в учебном заведении обеспечивается безопасность детей.

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

Ранее в мае мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, отправив их «в последний путь».

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