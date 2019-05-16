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Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета. Оценить эту возможность глава государства предложил Минздраву и правительству в целом.

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Об этом Путин рассказал 16 мая на медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Сочи, комментируя выступление президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Детский врач настаивал на необходимости вернуть систему распределения, чтобы решить проблему с недостатком медиков в регионах.

«Давайте подумаем, я попрошу министра к этому вернуться, пообсуждать с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

Ранее в четверг президент России отметил, что в ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни.

Национальные проекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни. Общие расходы на реализацию 12 проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей.

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