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Путин проведет заседание Совета по нацпроектам

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Президент России Владимир Путин 8 мая проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на сайте Кремля.

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С докладами о результатах выполнения нацпроектов выступят заместители председателя правительства Ольга Голодец, Антон Силуанов, Юрий Борисов и Максим Акимов.

В заседании и обсуждении примут участие члены правительства, полномочные представители главы государства в федеральных округах, а также руководители бизнес-объединений, компаний и общественных организаций.

Отмечается, что на заседание будут приглашены и губернаторы, которые возглавляют профильные рабочие группы Госсовета страны.

Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации. В нем глава государства поставил цели развития страны на ближайшие шесть лет.

Следуя указу президента, правительство разработало 12 нацпроектов по приоритетным направлениям. Речь, в частности, идет об увеличении численности населения, повышении уровня жизни и создании комфортных условий для россиян, а также осуществлении прорыва в научно-технологическом​ и социально-экономическом развитии страны.

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