Путин проведет заседание Совета по нацпроектам
Президент России Владимир Путин 8 мая проведет заседание Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Об этом во вторник, 7 мая, сообщается на сайте Кремля.
С докладами о результатах выполнения нацпроектов выступят заместители председателя правительства Ольга Голодец, Антон Силуанов, Юрий Борисов и Максим Акимов.
В заседании и обсуждении примут участие члены правительства, полномочные представители главы государства в федеральных округах, а также руководители бизнес-объединений, компаний и общественных организаций.
Отмечается, что на заседание будут приглашены и губернаторы, которые возглавляют профильные рабочие группы Госсовета страны.
Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 7 мая 2018 года, в день своей инаугурации. В нем глава государства поставил цели развития страны на ближайшие шесть лет.
Следуя указу президента, правительство разработало 12 нацпроектов по приоритетным направлениям. Речь, в частности, идет об увеличении численности населения, повышении уровня жизни и создании комфортных условий для россиян, а также осуществлении прорыва в научно-технологическом и социально-экономическом развитии страны.