Путин призвал следить за результатами реализации нацпроектов

В ходе реализации национальных проектов надо не просто осваивать выделенные деньги, а видеть результаты вложений средств, чтобы граждане почувствовали улучшение жизни, заявил 16 мая президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что основные средства выделяются из федерального бюджета, но основные события должны происходить на местах. «Чрезвычайно важно видеть, что там происходит, насколько эффективно эти средства реализуются и осваиваются», — цитирует российского лидера «РИА Новости».

«Нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее», — добавил Путин в ходе выступления на пленарном заседании медиафорума «Общероссийского народного фронта».

По его словам, в настоящее время реализовываются крупные проекты по ключевым направлениям — демографии, строительству, здравоохранению и так далее.

8 мая Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на перенос сроков реализации нацпроектов и поручил жестко упорядочить эту практику или вообще ее искоренить.

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни. Общие расходы на реализацию 12 проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей.