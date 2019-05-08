Путин поручил жестко упорядочить практику переноса сроков по нацпроектам

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам обратил внимание на перенос сроков реализации нацпроектов и поручил жестко упорядочить эту практику или вообще ее искоренить. Об этом в среду, 8 мая, сообщает ТАСС.

«Одна задержка тянет за собой цепочку других. В итоге работа буксует. Я прошу практику переноса контрольных сроков жестко упорядочить», — сказал российский лидер, подчеркнув, что перенос сроков должен быть аргументирован.

Кроме того, Путин поручил кабмину в кратчайшие сроки, но «не впопыхах» завершить оформление нормативной базы нацпроектов и устранить сбои в финансировании. По его словам, на сегодняшний день по некоторым нацпроектам всё еще не полностью сформирована необходимая нормативная база.

7 апреля премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о хорошем старте работы в сфере нацпроектов и подчеркнул, что вице-премьеры и министры будут нести личную ответственность за их реализацию. По его словам, в конце 2018 года президиум Госсовета одобрил перечень показателей для оценки эффективности работы губернаторов. К ним в том числе относятся численность занятых в малом и среднем бизнесе, доля городов с благоприятной городской средой, уровень бедности, общая продолжительность жизни.

Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни. Общие расходы на реализацию 12 проектов в 2019–2021 годах с учетом ранее внесенных поправок в проект федерального бюджета составят почти 5,7 трлн рублей.