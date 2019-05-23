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Мэр Владивостока отправил выпускников «в последний путь»

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Фото: youtube.com/newsvlru
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Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на церемонии в техническом лицее с пожеланиями выпускникам, заставив понервничать бывших учащихся и их родителей. Градоначальник перепутал формулировки пожеланий для выпускных и похорон и делал двусмысленные заявления.

Так, чиновник сказал, что отцы и матери выпускников жили неправильно.

«Хочу пожелать вам, чтобы вы не допускали тех ошибок, которые совершили ваши родители, чтобы они рассказали вам, как надо пройти первые взрослые шаги», — предостерег Гуменюк.

Однако кульминацией речи стало приглашение на общий выпускной общеобразовательных учреждений 28 июня на стадионе «Авангард», пишет Vostok.Today.

«Все школы соберутся вместе, и проводим вас в последний путь в жизни», — заявил муниципальный чиновник.

После его слов собравшиеся нервно засмеялись. Он пытался объясниться, но последовавшая фраза «мы же всё понимаем» выпускников не успокоила.

Ранее в мае сообщалось, что в Петербург прибыл главный символ праздника выпускников «Алые паруса». Само мероприятие по традиции пройдет 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова.

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