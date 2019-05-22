В Петербург прибыл главный символ праздника «Алые паруса»

Бриг «Россия» — главный символ праздника выпускников «Алые паруса» — прибыл в Санкт-Петербург из Кронштадта.

Парусник пришвартовался у набережной Лейтенанта Шмидта, где его окончательно подготовят к торжеству, сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе. 19 мая бриг уже примерил алые паруса.

«Россия» была специально построена для петербургского праздника выпускников. До этого в мероприятии участвовали лишь «приглашенные» корабли. Так, первым зрители «Алых парусов» увидели фрегат «Штандарт», представлявший собой копию корабля Петра I. Затем в акваторию Невы выходил шведский бриг «Три короны».

Праздник «Алые паруса – 2019» по традиции пройдет 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова. Со сцены Дворцовой площади для выпускников прозвучат песни любимых исполнителей, небо над городом раскрасят фейерверки, а кульминацией праздника станет появление на Неве символа мечты — брига под алыми парусами.

Ожидается, что в этом году в торжествах примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн горожан и гостей Северной столицы. С каждым годом мероприятие собирает всё больше гостей, в том числе и из-за рубежа.

Праздник выпускников «Алые паруса» был возрожден Акционерным банком «Россия», правительством Петербурга и Пятым каналом в 2005 году. Проход парусника «Россия» в этом году станет очередным подарком банка для всех петербуржцев и гостей Северной столицы.