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В Кронштадт вошел будущий участник «Алых парусов» парусник «Россия»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Парусник, который в этом году станет главным символом праздника выпускников «Алые паруса», вошел в Кронштадт 16 мая. Корабль носит имя «Россия». На стоянке в Санкт-Петербурге его будут готовить к мероприятию.

Как сообщается в поступившем «Известиям» пресс-релизе, парусник «Россия» был специально построен для одного из главнейших торжеств Северной столицы.

Праздник «Алые паруса – 2019» по традиции пройдет 23 июня на Дворцовой площади, а также на территории Дворцовой набережной, Петропавловской крепости и Стрелки Васильевского острова.

Ожидается, что в этом году в торжествах примут участие более 33 тыс. выпускников петербургских школ и более 1,5 млн горожан и гостей Северной столицы. С каждым годом мероприятие собирает все больше гостей, в том числе и из-за рубежа.

Этот незабываемый праздник подарил городу Акционерный банк «Россия» при поддержке Пятого канала и Правительства Петербурга.

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