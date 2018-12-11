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Шоу «Алые паруса» Пятого канала получило приз премии «Самый ОК»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Шоу «Алые паруса» Пятого канала заняло второе место в номинации «Онлайн-концерт года» премии социальной сети «Одноклассники» «Самый ОК», сообщили «Известиям» в пресс-службе телеканала.

Итоги онлайн-премии были оглашены в понедельник, 10 декабря. Лучших в каждой номинации определяли пользователи соцсети при помощи онлайн-голосования. Как отмечают учредители премии, свои голоса за номинантов «Самый ОК» отдали порядка 1,8 млн жителей России и зарубежья.

В номинации попали только те проекты и события, которые были наиболее популярны у пользователей «Одноклассников» в 2018 году.

Победители онлайн-премии «Самый ОК» получат памятные статуэтки от «Одноклассников», а их официальные группы в соцсети — специальные отметки, которые выделят их для пользователей. Полные результаты голосования можно посмотреть в приложении премии в соцсети.

Праздник выпускников «Алые паруса» впервые состоялся в Ленинграде в 1968 году и проводился ежегодно. В 1979 году традиция прервалась, но в 2005-м ее возродили по инициативе банка «Россия».

В 2018 году праздник «Алые паруса» прошел в Санкт-Петербурге в ночь на 24 июня. В нем приняли участие выпускники из более чем 30 регионов России, а также зарубежных стран.

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