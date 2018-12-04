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Пятый канал стал лауреатом престижной международной премии

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Фото: пресс-служба Пятого канала
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Пятый канал впервые в истории получил самую престижную мировую награду в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга PromaxBDA (Аsia).

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Как сообщает пресс-служба канала, серебро завоевал онлайн-кастинг сериала «Свои» в номинации Best Use of Digital — «Лучшее использование цифровых медиа».

Прошедшая в Сингапуре премия PromaxBDA Asiа 2018 является самой престижной в медиамаркетинге. Она объединяет свыше 10 тыс. производителей цифрового контента из 65 государств и считается ведущим мировым ресурсом для образования и творческого вдохновения.

Сериал Пятого канала «Свои» выходит с 2017 года. В каждом выпуске речь идет о команде экспертов из разных структур, которые объединились, чтобы разгадывать самые нетривиальные детективные загадки.

Сериал награждается не в первый раз. Первая кампания онлайн-кастинга получила бронзу в конкурсе промоушена и дизайна «МедиаБренд», а на профессиональном телевизионном конкурсе ТЭФИ-2018 «Свои» вошел в число финалистов в номинации «Телевизионный сериал».

Народный онлайн-кастинг на российском телевидении проводился впервые. Благодаря ему сняться в кино мог любой талантливый человек. Для этого необходимо было загрузить свой ролик на сайт Пятого канала, страницу «ВКонтакте» или Instagram.

Премьера второго сезона сериала «Свои» состоялась на Пятом канале на этой неделе.

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