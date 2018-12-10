Пользователи «Одноклассников» выбрали лучший фильм и песню 2018 года

Социальная сеть «Одноклассники» подвела итоги онлайн-премии «Самый ОК». Пользователи соцсети с помощью всеобщего голосования выбрали победителей в семи номинациях: лучший фильм, сериал, шоу, хит, трансляцию, блог и онлайн-концерт 2018 года. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Известия».

В голосовании приняли участие 1,8 млн пользователей «Одноклассников» со всей России и из-за рубежа.

Фильмом года пользователи назвали «Гоголь. Вий», лучшим сериалом стал «Полицейский с Рублевки» на ТНТ. Лучшим хитом пользователи сочли песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», шоу — «Голос» на «Первом канале», а онлайн-концертом — трансляцию фестиваля «Новая Волна». Трансляцией года, по версии «Одноклассников, стали прямые эфиры с Зимних олимпийских игр в Пхенчхане, а блогером года — актер Евгений Кулик.

В пресс-службе соцсети отметили, что голосование в равной степени охватило все возрастные группы. Половину от всех проголосовавших составили пользователи до 35 лет, а активнее всего номинантов поддерживали люди 24–35 лет (30% от общего числа). При этом существенную долю голосовавших заняли как люди старшего возраста, так и дети до 18 лет — их было порядка 10% от общего числа.

В число номинантов премии попали самые популярные проекты у пользователей «Одноклассников» в 2018 году. Лучшие фильмы, сериалы и шоу были выбраны из тех, которые чаще всего обсуждались в соцсети.

Победители онлайн-премии «Самый ОК» получат памятные статуэтки от «Одноклассников», а их официальные группы в соцсети — специальные отметки, которые выделят их для пользователей.

В конце ноября сообщалось, что «Одноклассники» (ОК) на презентации OK Update представили специальную платформу для создателей контента, а также рассказала подробности создания собственного сериала.