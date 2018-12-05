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«Одноклассники» поддержат акцию ООН против гендерного насилия

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть «Одноклассники» и телеканал RTVI совместно с Центром «Насилию.нет» и международной организацией «ООН-Женщины» 5 декабря в 15:00 проведут специальный прямой эфир, приуроченный к международной акции «16 дней активных действий против насилия в отношении женщин». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям». 

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В дискуссии примут участие журналистка Ксения Собчак, актриса Ирина Горбачева, директор Центра «Насилию.нет» Анна Ривина и психолог Яков Кочетков. Ведущими эфира станут заместитель главного редактора RTVI Тихон Дзядко и заместитель digital-директора RTVI Дарья Пещикова.

Участники эфира обсудят темы, которые вызывают наибольший резонанс по вопросам домашнего и других видов гендерного насилия: виновата ли жертва в насилии в ее адрес, смягчает ли алкоголь вину агрессора, является ли нефизическое насилие социальной проблемой и другие. Специалисты также дадут советы жертвам насилия, пояснят, как взаимодействовать с правоохранительными органами и как говорить на эти темы с детьми и подростками. У пользователей также будет возможность задать свои вопросы и поделиться мнением о проблеме в комментариях к прямому эфиру в «Одноклассниках», самые актуальные будут озвучены в студии.

Трансляцию обсуждения можно будет посмотреть в социальной сети и на канале RTVI. В «Одноклассниках» прямой эфир пройдет в группе RTVI. Эфир будет доступен на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях ОК на iOS и Android.

«Одноклассники» регулярно поддерживают социальные акции, которые объединяют людей, борются с расслоением в обществе, помогают жертвам дискриминации и насилия. Благодаря этому пользователи ОК имеют возможность делиться с близкими своими самыми сокровенными переживаниями и эмоциями», — отмечается в пресс-релизе. 

В конце ноября аналитики социальной сети провели исследование, в ходе которого выяснилось, что чаще всего пользователи обмениваются комментариями с братьями и сестрами.

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