«Одноклассники» представили новую платформу и собственный сериал

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК) на презентации OK Update представила специальную платформу для создателей контента, а также рассказала подробности создания собственного сериала, сообщается 29 ноября в поступившем «Известиям» пресс-релизе.

Для пользователей, которые создают и публикуют свой видеоконтент, в ОК появится специальная платформа — творческая студия. С помощью нее все создатели видео смогут дополнять свой контент интерактивными механиками: голосованиями, викторинами, кликабельными аннотациями. К концу года эти обновления станут доступны всем пользователям.

Также на презентации OK Update руководство социальной сети объявило о намерении начать съемки комедийного сериала. Рабочее название ситкома — «Пять с плюсом». Креативная группа уже занимается разработкой сценария.

Режиссером сериала станет Сергей Сенцов, известный по работе над сериалами «Физрук» (ТНТ), «Гостиница «Россия» (Первый канал), «Французская кулинария» (Россия 1) и других. Старт съемок запланирован на начало 2019 года.

22 ноября сообщалось, что пользователи соцсети «Одноклассники» чаще всего обмениваются комментариями с братьями и сестрами. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного аналитиками ОК.