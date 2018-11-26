Медведева ушла из соцсетей из-за негативных сообщений пользователей

Евгения Медведева рассказала, что давно ушла из социальных сетей, так как не может вынести такое количество негатива в свой адрес, и все страницы находятся под контролем агентов.

По ее словам, совет просто не читать негативные комментарии уже не работает, так как спортсменка давно покинула соцсети. Девушка выразила сожаление о том, что не может почитать о поддержке поклонников, но отметила, что решение огородиться приняла сама, пишет «РИА Новости».

24 ноября Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле. Спортсменка набрала 138,28 балла за произвольную программу и 192,81 балла по итогам выступлений. В результате фигуристка не смогла пройти в финал Гран-при.

Медведева впервые не смогла занять свое место во взрослой карьере с сезона 2015/16, кроме того, она впервые не смогла завоевать путевку в финал Гран-при. Кроме того, по окончании сезона 2017/18 она ушла от специалиста Этери Тутберидзе и переехала в Канаду, где стала тренироваться под руководством Брайана Орсера.

25 ноября заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила российские СМИ в том, что они устроили настоящую травлю против российской фигуристки Евгении Медведевой.