Российская фигуристка Медведева не смогла пробиться в финал Гран-при

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла четвертое место на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

Спортсменка набрала 138,28 балла за произвольную программу и 192,81 балла по итогам выступлений. В результате фигуристка не смогла пройти в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря, пишет ТАСС.

Первое место заняла японская спортсменка Рика Кихира с 205,92 балла, на втором месте ее соотечественница Маи Михара с 202,81 балла, третьей стала американка Брэйди Теннелл с 197,78 балла.

Кроме того, российские спортсменки Станислава Константинова и Мария Сотскова заняли пятое и седьмое места с 189,67 балла и 177,59 балла соответственно.

Медведева впервые не смогла занять свое место во взрослой карьере с сезона 2015/16 года, кроме того, она впервые не смогла завоевать путевку в финал Гран-при.

По итогам французского этапа определился окончательный состав участниц финала. В декабре в Ванкувере выступят Алина Загитова, Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Сатоко Мияхара, Рика Кихира и Каори Сакамото.