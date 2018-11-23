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Фигуристка Медведева идет третьей после короткой программы во Франции

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Российская фигуристка Евгения Медведева идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию во французском Гренобле.

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Россиянка на данный момент набрала 67,55 балла. На первом месте сейчас находится японская спортсменка Маи Михара с 67,95 балла, на втором — ее соотечественница Рика Кихира с 67,64 балла, пишет ТАСС.

Еще одна российская спортсменка Мария Сотскова после короткой программы на пятом месте 61,76 балла, а россиянка Станислава Константинова на 10 месте 54,91 балла.

Окончательный состав участников финала Грин-при определится по итогам этого этапа после произвольной программы, которую фигуристки представят в субботу, 24 ноября.

10 ноября россиянка Елизавета Туктамышева впервые за последние четыре года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию, заняв третье место на турнире, проходящем в японской Хиросиме.

В финал Гран-при могут выйти еще две российские фигуристки — Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы 19-летняя Евгения Медведева. Первой нужно занять место в тройке лидеров на этапе Гран-при в Москве (16–18 ноября), второй потребуется завоевать золото во Франции (23–25 ноября).

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