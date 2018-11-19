Японский фигурист Юдзуру Ханю победил в Москве ценой травмы

Свою победу на Гран-при России Rostelecom Cup японский фигурист Юдзуру Ханю одержал ценой травмы связок голеностопа. Ногу он повредил еще на тренировке, но решил выйти на лед, чтобы не разочаровать болельщиков.

Об этом «Известиям» заявил тренер спортсмена канадец Брайан Орсер.

«Юдзуру будет делать всё, чтобы успеть восстановиться. Для него было очень важно попасть в этот финал, поэтому о том, чтобы отказаться выходить на произвольную программу из-за травмы, не было и речи», — заявил Орсер.

Но не только японец проявил мужество. Фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову также не помешала одержать победу ни травма Евгении, ни швы, наложенные ей за несколько часов до исполнения произвольной программы.

Подробнее об итогах соревнований в Москве читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ханю на пределе: японский фигурист победил в Москве ценой травмы