Прямой эфир

Японский фигурист Юдзуру Ханю победил в Москве ценой травмы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свою победу на Гран-при России Rostelecom Cup японский фигурист Юдзуру Ханю одержал ценой травмы связок голеностопа. Ногу он повредил еще на тренировке, но решил выйти на лед, чтобы не разочаровать болельщиков.

Об этом «Известиям» заявил тренер спортсмена канадец Брайан Орсер.

«Юдзуру будет делать всё, чтобы успеть восстановиться. Для него было очень важно попасть в этот финал, поэтому о том, чтобы отказаться выходить на произвольную программу из-за травмы, не было и речи», — заявил Орсер.

Но не только японец проявил мужество. Фигуристам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову также не помешала одержать победу ни травма Евгении, ни швы, наложенные ей за несколько часов до исполнения произвольной программы. 

Подробнее об итогах соревнований в Москве читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Ханю на пределе: японский фигурист победил в Москве ценой травмы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загитова победила на этапе Гран-при в Москве
Фигурист Ханю обновил мировой рекорд на Гран-при в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017