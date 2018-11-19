Ханю на пределе: японский фигурист победил в Москве ценой травмы

Выступление фигуристов на Гран-при России Rostelecom Cup стало образцом спортивного мужества. Одержать уверенную победу россиянам Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову не помешала ни серьезнейшая травма Евгении, ни швы, наложенные ей за несколько часов до исполнения произвольной программы. Единственным иностранным триумфатором московского этапа стал японец Юдзуру Ханю, получивший во время турнира тяжелую травму связок голеностопа. Двукратный олимпийский чемпион не смог проигнорировать своих многочисленных болельщиков и решил не сниматься с соревнований. Арену «Мегаспорта» легендарный японский фигурист покинул на костылях. Игрушечные Винни-Пухи, подаренные ему во время выступлений в Москве, заняли 30 мешков.

В произвольном танце на льду первыми стали Александра Степанова и Иван Букин, установившие новый мировой рекорд. В женском одиночном катании победа ожидаемо досталась олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

— Довольны как выступлением наших фигуристов, так и общим уровнем соревнования в этом году, — заявил «Известиям» глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган. — Радует и организация этапа Гран-при — это отмечают и наши специалисты, и зарубежные гости.

Загитова по-прежнему недосягаема

Чемпионка последних Олимпийских игр в Пхёнчхане Алина Загитова безошибочно откатала короткую программу. Хорошо дела складывались у нее и в произвольной, но общее впечатление судей и экспертов испортила ошибка, допущенная в конце выступления на последнем тройном флипе. Тем не менее общее превосходство над соперницами позволило россиянке финишировать первой. Это уже второе золото Загитовой в нынешнем сезоне — ранее она стала первой на этапе Гран-при в Хельсинки.

— Пока выступления Алины не обходятся без отдельных помарок, но всё равно видно ее уверенное выступление для постолимпийского сезона, — поделился мнением с «Известиями» почетный президент ФФККР Валентин Писеев. — Было ясно, что после триумфа на Олимпиаде сразу вернуться в свою лучшую форму Загитовой будет непросто, но свой общий высокий уровень она по-прежнему держит. Думаю, дальше она станет только прибавлять, и на главных стартах сезона мы увидим Алину близкой к своим лучшим выступлениям.

фигурка_1 Алина Загитова во время показательных выступлений V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Теперь Загитова будет готовиться к финалу Гран-при, место в котором также обеспечила себе и Елизавета Туктамышева. Не совсем ясным пока остается положение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой. Для поездки в Ванкувер ей нужно выигрывать французский этап в Гренобле, где в соперниках у нее будут россиянка Мария Сотскова, американка Брэди Теннелл и японки Марин Хонда, Рика Кихира и Маи Михара.

— Медведева сейчас усиленно тренируется, каждый день выходит на каток и готовится к следующему этапу Гран-при, — сказал «Известиям» тренер Евгении Медведевой Брайан Орсер. — У нас нет паники из-за нынешних результатов — мы готовимся к старту согласно заранее разработанному плану. Евгения уверена в себе, для нее важно попасть в финал. И мы не сомневаемся в итоговом успехе.

Второе место на Гран-при России заняла 16-летняя Софья Самодурова, которая проводит свой дебютный сезон на «взрослом» уровне. Для юной спортсменки турнир в Москве стал вторым этапом Гран-при в карьере — ранее уроженка Красноярска стала третьей на этапе в США.

— Для нас было большой ответственностью участие во взрослых этапах Гран-при, — объяснил «Известиям» тренер Софьи Самодуровой Алексей Мишин. — Первый сезон на таком уровне всегда дается непросто, особенно в эмоциональном плане. Но удачное выступление Софьи на Skate America придало ей уверенности, поэтому сейчас в Москве ей психологически было легче. И теперь мы видим серьезный прогресс на взрослом уровне. Если она не сбавит, то перспективы у нее очень хорошие.

Ханю победил ценой травмы

Победитель двух последних Олимпиад в мужском одиночном катании второй год подряд приезжает в Москву. В пятницу, в день короткой программы, толпа желающих посмотреть на Ханю заняла немалое пространство на Ходынке еще ранним утром. Тренировочные занятия одиночников проходили в начале девятого утра, и уже в этот момент толпа поражала воображение.

Любимым мультгероем японского фигуриста является Винни-Пух, о чем прекрасно знают его поклонники — в 2018 году, как сообщили ТАСС в оргкомитете турнира, Ханю подарили столько игрушечных медведей, что их набралось 30 мешков.

23-летний спортсмен не разочаровал публику, убедительно выиграв этап. Но на утренней тренировке в день произвольной программы он подвернул ногу. Это не помешало ему успешно выступить днем, однако арену японец покидал на костылях. Теперь его участие в финале Гран-при под вопросом.

фигурка_1 Юдзуру Ханю (Япония), завоевавший золотую медаль в мужском одиночном катании V этапа Гран-при по фигурному катанию, на церемонии награждения Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Мы не теряем надежды принять участие в финале — Юдзуру будет делать всё, чтобы успеть восстановиться, — заявил Брайан Орсер. — Для него было очень важно попасть в этот финал, поэтому о том, чтобы отказаться выходить на произвольную программу из-за травмы, не было и речи. Ханю – очень самоотверженный спортсмен, работать с которым одно удовольствие. И он сам после травмы сразу сказал, что обязательно выйдет на лед, чего бы это ему ни стоило.

Среди россиян лучшим стал Михаил Коляда. Он занял четвертое место, отстав от выигравшего бронзу японца Кадзуки Томоно всего на 0,15 балла.

Тарасова и Морозов держат планку

Призеры последнего чемпионата мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов также были вынуждены преодолевать непредвиденные обстоятельства. Утром в день произвольной программы Тарасова ударилась челюстью о лед во время тренировки. Врачам пришлось наложить ей семь швов, но это не помешало нашей паре вновь стать первыми. Бронзу завоевали также россияне — дебютанты взрослого Гран-при Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

фигурка_1 Евгения Тарасова и Владимир Морозов (Россия) во время показательных выступлений V этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Тарасова и Морозов — это пара, к уровню которой сейчас стремится каждый из нас, — заявила «Известиям» выступающая за Австралию в паре с Харли Уиндзором Екатерина Александровская. — Их лидерство закономерно, а выступление вызывает восхищение. Что касается успеха Павлюченко и Ходыкина, то они еще раз подтвердили, насколько сильна конкуренция в российском фигурном катании.

Степанова и Букин отыгрываются за Олимпиаду

В январе Александра Степанова и Иван Букин были в списке танцевальных пар, которые Россия собиралась посылать на Олимпиаду в Пхёнчхан. В тот момент они во второй раз в карьере стали призерами чемпионата Европы. Но Международный олимпийский комитет (МОК) на волне допингового скандала вокруг отечественных спортсменов без объяснения причин не предоставил нашей паре приглашения в Корею.

— Мы уже давно не думаем о той истории — сейчас все наши мысли только о прошедшем этапе Гран-при в Москве, выступлении, которым мы очень довольны, — сказал «Известиям» Иван Букин. — Дальше будут еще более амбициозные цели — успешно выступить на чемпионате Европы и мира. Конечно, мы хотим поехать на следующую Олимпиаду и выиграть ее. По-моему, это очевидное желание для любого спортсмена. По крайней мере, для нас с Сашей.

фигурка_1 Призеры танцев на льду V этапа Гран-при по фигурному катанию на церемонии награждения (слева направо): Сара Уртадо и Кирилл Халявин (Испания) — серебряные медали, Александра Степанова и Иван Букин (Россия) — золотые медали, Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко (США) — бронзовые медали Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Степанова отметила, что не задумывалась о том, чтобы выяснить причины недопуска их пары на Олимпиаду.

— Мы уже писали какие-то письма с подписями олимпийских чемпионов, — пояснила в ответе на вопрос «Известий» Степанова. — Было много сделано для того, чтобы чего-то добиться в той ситуации. Но дело в другом. МОК имеет право не объяснять причины этого решения. Если бы мы ехали на Олимпиаду под российским флагом, то они обязаны были бы объяснить причины. А поскольку стоял вопрос о поездке на Игры под нейтральным флагом, они могут просто тебя как на день рождения не пригласить. И ничего не объяснять.

Финал Гран-при пройдет 5–9 декабря в Ванкувере.

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