Загитова рассказала о боли в суставах из-за роста
Российская фигуристка Алина Загитова, победившая 17 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, призналась, что катается с болью в суставах.
Олимпийская чемпионка набрала по сумме двух программ 222,95 балла и заняла первое место на московском этапе. При этом в произвольной программе россиянка сорвала тройной флип.
Журналисты обратили внимание, что катается фигуристка с тейпами на коленях.
«Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы, это нужно перетренировать», –– цитирует Загитову ТАСС.
Спортсменка добавила, что скорее всего из-за этого не будет на первой тренировке отрабатывать программу.
«Будет ли дополнительный выходной? На следующей тренировке просто не буду катать программы, а так у меня в неделю один выходной, а шесть я тренируюсь», –– добавила она.
Ранее, 17 ноября, тренер Загитовой по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная хотела уйти из спорта.