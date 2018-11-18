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Загитова рассказала о боли в суставах из-за роста

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская фигуристка Алина Загитова, победившая 17 ноября на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве, призналась, что катается с болью в суставах.

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Олимпийская чемпионка набрала по сумме двух программ 222,95 балла и заняла первое место на московском этапе. При этом в произвольной программе россиянка сорвала тройной флип.

Журналисты обратили внимание, что катается фигуристка с тейпами на коленях.

«Это связано с тем, что, когда человек растет, нагрузки остаются такими же, и начинают болеть суставы, это нужно перетренировать», –– цитирует Загитову ТАСС.

Спортсменка добавила, что скорее всего из-за этого не будет на первой тренировке отрабатывать программу.

«Будет ли дополнительный выходной? На следующей тренировке просто не буду катать программы, а так у меня в неделю один выходной, а шесть я тренируюсь», –– добавила она.

Ранее, 17 ноября, тренер Загитовой по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная хотела уйти из спорта.

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