Слишком горячий лед

Одна из самых ярких спортсменок мирового фигурного катания, двукратный серебряный призер Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратный чемпион мира и Европы Евгения Медведева ушла от Этери Тутберидзе и в скором времени переезжает жить и тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Портал iz.ru восстановил хронологию событий и разобрался в возможных причинах такого решения.

Многие до сих пор не верят

Вот уже несколько дней спортивный мир обсуждает событие, которое взбудоражило без преувеличения всех: спортсменов, тренеров, родителей и многочисленных «диванных» экспертов. Речь идет об уходе двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой от Этери Георгиевны Тутберидзе, под руководством которой фигуристка тренировалась и выступала более десяти лет.

Слухи об этом ходили уже несколько недель, а за последние дни только ленивый не обсудил эту новость, появившуюся с легкой руки директора Центра спорта и образования «Самбо-70» (спортивная школа, в структуре которой работает Тутберидзе и тренируется Медведева) Рената Лайшева, который 4 мая заявил об уходе фигуристки от тренера. Правда, функционер оговорился, что на тот момент обе хранили молчание, не ставя никого в известность относительно прекращения сотрудничества.

«Это как семейные отношения. Они могут еще поменяться 500 раз. Я говорю абсолютно искренне, — отметил Лайшев в интервью «Р-спорт». — Фигурное катание — такой вид спорта, что тренер и спортсмен сегодня поругались, а завтра помирились. А Медведева и Тутберидзе столько лет вместе. Конфликта нет никакого, но такова судьба любого спортсмена, который добился определенных результатов и пробует себя у нового тренера».

Идеальный союз

Первые комментарии на злободневную тему общественность восприняла не иначе как злую шутку, ведь союз тренера и ученицы казался абсолютно непоколебимым. Никто даже и подумать не мог, что всё закончится на такой ноте. Тем более когда в многочисленных интервью не раз поднималась тема ухода от Тутберидзе олимпийской чемпионки Сочи Юлии Липницкой, и Медведева не раз говорила, что они с Этери Георгиевной пойдут вместе рука об руку до конца. Последний раз — в марте, сразу после февральской Олимпиады. Так что олимпийское серебро, возможно, не главный повод такого решения, как многие считают. Так что же могло произойти за один месяц? И что послужило причиной произошедшего?

После Олимпиады у Жени обострилась травма ноги, и по рекомендации врачей она практически не тренировалась, даже пропустила постолимпийский чемпионат мира. Позднее Медведева улетела в Японию для участия в шоу. Возможно, именно здесь и было принято судьбоносное решение, ведь в Японии спортсменка оказалась в компании лучших фигуристов мира.

Посмотрев на себя со стороны и на ситуацию, Женя поняла: Этери Георгиевна — не лучший спутник для дальнейшей карьеры, ведь в самом ближайшем будущем она будет заниматься более перспективными девочками, которые уже сейчас прыгают четверные. И даже в статусе двукратной чемпионки мира ей чисто психологически непросто тренироваться с юными самородками на одном катке, ведь для того, чтобы на равных соревноваться с Алиной Загитовой, Александрой Трусовой, Аленой Косторной, нужно нечто большее, чем то, что ей дала Тутберидзе. Да и олимпийского золота с Этери она выиграть не смогла.

Медведева_1 Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая с тренером Этери Тутберидзе Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Скорее всего именно поэтому Евгения и выбрала для дальнейшего сотрудничества вице-чемпиона Олимпийских игр 1984 и 1988 годов, канадского специалиста Брайана Орсера, одного из самых сильных и передовых специалистов мирового фигурного катания, по совместительству тренера Юдзуру Ханю (двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира) и Хавьера Фернандеса (двукратный чемпион мира и шестикратный чемпион Европы).

«Переходя к теме событий последних дней, хочу прояснить ситуацию. Я буду продолжать выступать за Российскую Федерацию, оставаясь в школе «Самбо-70», тренируясь при этом у канадского специалиста Брайана Орсера, — говорится в официальном обращении Евгении Медведевой. — Делаю я это для того, чтобы использовать новые возможности и другие методики тренировочного процесса и продолжать представлять Россию на самом высоком уровне».

Ты помнишь, как всё начиналось…

Творческий тандем фигуристки и тренера появился в далеком 2007 году, когда Жене было восемь лет, и ее перспективы в фигурном катании были весьма размыты, а о Тутберидзе на тот момент никто и не знал. Но, несмотря на препятствия, с которыми сталкивались тренер и ее ученица на своем пути, их союз привел Медведеву к золотой медали чемпионата мира сезона-2014/2015 среди юниоров.

Медведева_3 Евгения Медведева, занявшая 1-е место в женском одиночном катании в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, на церемонии награждения Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В течение последующих лет фигуристка, перейдя на взрослый уровень, выигрывала турнир за турниром. Она практически не знала поражений на протяжении двух сезонов и за это время влюбила в себя весь мир. Евгения удивляла своей стабильностью и артистическими способностями. Каждое выступление Медведевой представляло собой маленький перформанс на льду, она не просто исполняла набор элементов, она буквально проживала каждый момент и каждое движение в своих композициях.

Переобулась в воздухе

Образы, придуманные для Жени Этери Тутберидзе и хореографом Ильей Авербухом, выстреливали два года кряду, тем интереснее было наблюдать за тем, что же представят на суд зрителей и арбитров Евгения и ее тренерский штаб в олимпийский сезон. Но, видимо, уже тогда, в межсезонье, приоритеты тренера сменились в сторону более молодой и более талантливой 15-летней Алины Загитовой, которая впоследствии и стала олимпийской чемпионкой.

Уже по ходу сезона Медведевой пришлось менять откровенно неудачную произвольную программу в постановке Ильи Авербуха на «Анну Каренину», изначально предназначенную для показательного номера. Это хоть как-то спасло положение дел. А позже у спортсменки случился «стрессовый» перелом стопы, который выбил ее из подготовки к возможно главному старту всей ее жизни на целый месяц. Медведева была вынуждена пропустить финал Гран-при и чемпионат России, где в ее отсутствие безоговорочно лидировала Загитова.

Медведева_4 Алина Загитова во время выступления на чемпионате Европы по фигурному катанию в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Первое очное соперничество двух сильнейших фигуристок планеты случилось на чемпионате Европы в Москве, где Женя проиграла Алине, став второй. Таким образом, перед Олимпийскими играми расстановка сил изменилась: фаворитом в Пхёнчхан поехала Загитова. Прыжковые элементы в обеих программах у фигуристки стояли во второй половине, что дало ей дополнительные надбавки, к тому же она имела в арсенале каскад лутц–риттбергер, самый дорогой прыжковый элемент из двух тройных прыжков.

Худшие опасения Медведевой сбылись: при идеальных прокатах обеих фигуристок в Корее оценки Евгении оказались ниже. В итоге она стала второй.

А что говорит Этери?

Сама Медведева после заявления директора «Самбо-70» Рената Лайшева никак не прокомментировала ситуацию. Первой молчание нарушила Тутберидзе и сразу же в эфире «Первого канала»: «Конечно, слухи нагнетались, я уже к этому моменту писала Жене — ни ответов на смс, ни ответов на мои звонки. Поэтому, посмотрев новости, я поняла, что Женя от нас ушла».

Дальше в прямом эфире Тутберидзе подтвердила свои слова, показав переписку со спортсменкой в одном из популярных мессенджеров. Вернее, отсутствие диалога.

Медведева_2 Этери Тутберидзе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«У олимпийского льда была такая детская фраза: «Неужели вы не могли удержать Алину еще один год в юниорах?» Я сказала: «Женя, ты что? Мы обязаны дать всем одинаковые шансы. Мы не имеем права удерживать человека, — поделилась тренер. — Это должна быть просто вера в тренера, ежедневная вера в результат, а не какие-то условия. Расставание с Женей, если она выдвигает какие-то условия или не отвечает на смс, звонки, наверное, оно неизбежное. Это спортсмен проявляет нежелание».

Время покажет

Что ждет Евгению Медведеву в Канаде и уготована ли ей долгая спортивная судьба, о которой она сама мечтает, покажет время. Пожалеет ли она о своем уходе от Тутберидзе? Или станет еще успешней под руководством Орсера? Пока ясно только одно: за соперничеством в российском женском одиночном катании в новом сезоне будет следить еще интереснее.

«Сегодня Евгения Медведева, вернувшись в Москву после короткого отдыха, пришла в федерацию. Женя сообщила, что приняла окончательное решение о смене тренера и написала официальное заявление», — рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

В этом заявлении фигуристка указала, что планирует осуществлять дальнейшую подготовку под руководством канадского тренера Брайана Орсера. Евгения также подтвердила, что сохранит принадлежность к организации «Самбо-70» и будет выступать только за Российскую Федерацию.

Медведева_5 Евгения Медведева на тренировке Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Надеюсь, что пройдет время и все поймут, что это был единственный возможный вариант для нас обеих продолжить честно работать», — такова заключительная фраза в официальном обращении Медведевой к своим болельщикам и бывшим тренерам.

А что же Орсер?! Новый тренер заявил, что фигуристке очень не хватало «права голоса в собственном катании». «Мы с ней обсуждали музыку, то, в каком направлении хотим двигаться. Раньше у нее такой роскоши не было. Она мне рассказывала, что ей говорили: «Ты катаешься под это, вот порядок твоих вращений, а вот позиции во вращениях», — приводит слова канадца icenetwork.com.

По словам Орсера, российская фигуристка приедет к нему в группу в Торонто в конце июня вместе с мамой — Жанной Медведевой. И главная цель нового тандема — победа на Играх-2022. «Это то, к чему мы будем стремиться, но это не значит, что она должна выигрывать каждый чемпионат мира по пути», — подытожил канадский специалист.

Что ж, «жизнь покажет». К такому комментарию олимпийского чемпиона Алексея Ягудина добавить нечего.