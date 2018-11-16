Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов после короткой программы занимают первое место в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве. Спортсмены обновили мировой рекорд, набрав 78,47 балла.

Второе место заняла итальянская пара Николь Делла Моника и Маттео Гуаризе (72,32), сообщает ТАСС, третье — россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (69,38). Третья российская пара, Алиса Ефимова и Александр Коровин, заняла четвертое место, набрав 65,46 балла.

Предыдущий мировой рекорд установлен в октябре 2018 года Ванессой Джеймс и Морганом Сипре (Франция) — 74,51 балла.

Ранее 16 ноября японец Юдзуру Ханю побил собственный мировой рекорд в мужской короткой программе, набрав 110,53 балла. Предыдущее достижение составило 106,69 балла.