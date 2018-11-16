Фигурист Ханю обновил мировой рекорд на Гран-при в Москве

Двукратный победитель зимних Олимпийских игр по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю с мировым рекордом выиграл короткую программу на этапе серии Гран-при в российской столице.

За свой прокат спортсмен получил 110,53 балла, сообщает ТАСС. Предыдущий рекорд также принадлежал Ханю — 106,69 балла.

23-летний фигурист впервые завоевал олимпийское золото на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В 2018 году он повторил успех на Олимпиаде в корейском Пхенчхане.

11 ноября стало известно, что китайский пловец Сюй Цзяюй установил новый мировой рекорд на дистанции 100 м на спине и победил на этапе Кубка мира, который проходит в Токио.