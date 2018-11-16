Эксперты оценили шансы российских фигуристов против знаменитого Юдзуру Ханю

В эти выходные в Москве стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.

Почти все 13 тыс. билетов раскуплены. Значительную часть трибун займут фанаты Алины Загитовой и самого популярного фигуриста мира Юдзуру Ханю.

Конкуренцию двукратному олимпийскому чемпиону из Японии попытаются навязать бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда и призер международных стартов Артур Дмитриев.

По словам экспертов, выступление Ханю вызывает большой интерес, но и у россиян может быть шанс на победу.

«Если наши фигуристы подтянутся и сделают свою программу безупречно, а японец допустит ошибку, то всё возможно», — отметила олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

Кто еще из фигуристов представит на Гран-при Россию, и кто может рассчитывать на медали, читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Японский бог Ханю: стартует этап Гран-при по фигурному катанию