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Эксперты оценили шансы российских фигуристов против знаменитого Юдзуру Ханю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В эти выходные в Москве стартует пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.

Почти все 13 тыс. билетов раскуплены. Значительную часть трибун займут фанаты Алины Загитовой и самого популярного фигуриста мира Юдзуру Ханю.

Конкуренцию двукратному олимпийскому чемпиону из Японии попытаются навязать бронзовый призер чемпионата мира Михаил Коляда и призер международных стартов Артур Дмитриев.

По словам экспертов, выступление Ханю вызывает большой интерес, но и у россиян может быть шанс на победу.

«Если наши фигуристы подтянутся и сделают свою программу безупречно, а японец допустит ошибку, то всё возможно», — отметила олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова.

Кто еще из фигуристов представит на Гран-при Россию, и кто может рассчитывать на медали, читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Японский бог Ханю: стартует этап Гран-при по фигурному катанию

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