Медали во всех видах: российские фигуристы отлично выступили в Японии

В Хиросиме завершился четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. Елизавета Туктамышева заняла третье место, уступив японкам Сатоко Мияхаре и Рике Кихире. В мужском одиночном турнире серебро завоевал Сергей Воронов, а Наталья Забияко и Александр Энберт победили в парном катании. Были близки к золоту и наш танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Герейро — но заняв четвертое место в произвольной программе, они упустили лидерство после ритм-танца.

Елизавета Туктамышева отлично откатала короткую программу. После нее она занимала первое место, но минимальное преимущество перед Сатоко Мияхарой не позволяло назвать ее единоличным фаворитом первенства. В произвольной программе она великолепно исполнила каскад из тройных лутца и тулупа, допустив небольшие ошибки лишь в тройных акселе и сальхове. Елизавета набрала 142,85 балла и показала свой лучший результат в сезоне, как в произвольной программе, так и в сумме. Но даже это не позволило ей опередить хозяек турнира Сатоко Мияхару и Рику Кихиру.

Тем не менее, Туктамышева отобралась в финал Гран-при, который пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере. Помимо россиянки, путевку в Канаду завоевала японка Сатоко Мияхара. На оставшиеся четыре места претендуют семь спортсменок: россиянки Алина Загитова, Евгения Медведева, Станислава Константинова, Софья Самодурова и японки Каори Сакамото, Рики Кихира, Мако Ямашита.

— Лиза Туктамышева здорово проявила себя в Японии, обеспечив себе место в финале Гран-при, — сказал «Известиям» вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник. — Радует, что второй этап подряд она сумела исполнить тройной аксель в короткой программе и показать свой лучший результат в сезоне. Чувствуется, что в этом году она очень уверенна в своих силах, находится в хорошей форме и вполне может побороться за главные призы сезона.

После триумфа на финском этапе Гран-при Наталье Забияко и Александру Энберту оставалось одержать еще одну победу, чтобы гарантировать себе место в финале соревнований. Они уверенно откатали короткую и произвольную программу, исполнив сложные технические элементы, включая каскад из одного тройного и двух двойных тулупов, а также выбросы на тройной флип. Это позволило им набрать 140,66 балла - почти на десять больше, чем на этапе в Хельсинки. На втором месте с отставанием в 6,9 балла расположились китайские спортсмены Чэн Пэн и Цзинь Ян, а бронзу завоевали американские фигуристы Алекса Шимека-Книрим и Крис Книрим.

— Пара Забияко-Энберт была на голову сильнее своих конкурентов, — считает почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР), заслуженный тренер СССР Валентин Писеев. — Их победа не вызывала никаких сомнений с самого начала, они могли проиграть только сами себе. В Хиросиме собрался довольно слабый состав в парном катании. Теперь главное, что они прошли в финал Гран-при, где наверняка будут претендовать на одно из призовых мест.

Японский фигурист Шома Уно выиграл свой второй этап Гран-при и вышел в финал серии. Также в Ванкувере точно выступит чех Михал Бржезина, занявший вторые места на этапах Гран-при в Финляндии и США. Хорошие шансы на попадание в финал имеет россиянин Сергей Воронов: у него третье место на этапе в США, и второе – в Японии.

В Хиросиме Воронов показал не идеальное, но добротное катание. Он блестяще выполнил четверной тулуп, а также каскад из тройного акселя и двойного тулупа. Это позволило ему показать второй результат в произвольной программе (162,91).

— Сергей — большой молодец, в 31 год он дает всем нашим молодым спортсменам пример, как надо трудиться, как относиться к профессии, как общаться со зрителями во время выступления, - говорит Валентин Писеев. - Что касается его шансов отобраться в Ванкувер, то они довольно велики. Понятно, что теперь всё зависит от его соперников, но в большинстве случаев второе и третье место дает право квалифицироваться в финал Гран-при.

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро с грандиозным отрывом (почти 5 баллов) лидировали после ритм-танца, но провалили произвольную программу. Они показали четвертый результат в произвольном танце (107,56) и по итогам двух программ оказались вторыми, набрав 183,05 балла. Победителями соревнований стали американские фигуристы Кейтлин Хавайек и Жан-Люк Бейкер (184,63), призовую тройку замкнули другие представители США Рэйчел Парсонс и Майкл Парсонс (178,64).

На Skate America пара Загорски-Гурейро была третьей. Таким образом, у них есть отличный шанс отобраться в финал Гран-при, где российских танцоров в прошлом году не было.

— Загорски и Герейро очень здорово откатали ритм-танец, но затем допускали какие-то совсем детские ошибки в произвольном выступлении, — заключил Валентин Писеев. — Для того, чтобы претендовать на высокие места надо работать 24 часа сутки. Тиффани и Джонатану необходимо пересмотреть свое отношение к тренировкам. Пара очень перспективная, но им нужно больше трудиться.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве с 15 по 18 ноября.

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