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Авербух назвал провалом непопадание фигуристов Алиева и Коляды в финал Гран-при

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Непопадание российских фигуристов Михаила Коляды и Дмитрия Алиева в финал Гран-при является настоящим провалом. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду, хореограф Илья Авербух.

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«Очень жаль, что мы остались в финале Гран-при без Михаила Коляды, который мог оказать конкуренцию абсолютно всем, без Димы Алиева. Это провал, иначе не назвать», — отметил он.

По словам Авербуха, фигуристы могли занять более высокие места и должны были попасть в финал.

Ранее Алиев занял пятое место на этапе Гран-при в японской Хиросиме. Коляда стал четвертым на этапе Гран-при в Хельсинки.

Другой российский фигурист — Сергей Воронов занял второе место в Японии, сообщает «Газета.ру».

«Воронов — это настоящий боец, преданный фигурному катанию человек, столько лет поддерживающий себя в форме, за это его и любит зритель, но в зачет эта оценка не идет», — отметил Авербух.

Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

Ранее 10 ноября сообщалось, что российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт победили в парном катании на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy, который сейчас проходит в Хиросиме в Японии. Спортсмены вышли в финал турнира.

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