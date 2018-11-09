Тренер прокомментировала выступление фигуристов Забияко и Энберт в Хельсинки

Тренер по фигурному катанию Нина Мозер заявила, что осталась довольна выступлением своих подопечных Натальи Забияко и Александра Энберта на третьем этапе Гран‐при в Хельсинки.

По ее словам, в короткой программе пара показала свой лучший результат в сезоне — 73,48 балла. Таким образом, спортсмены улучшили свои оценки почти на шестнадцать пунктов.

«Когда люди чисто катаются — всегда приятно. Но не добрали уровни. Сейчас судьи строго судят на всех соревнованиях, мы это знаем. Поэтому есть возможность для совершенствования, повышения оценки», — заявила Мозер телеканалу «360»

Сами фигуристы также остались довольны своим выступлением, несмотря на небольшие ошибки. «По-прежнему есть возможности для улучшения. Мы хотим, чтобы все элементы были четвертым уровнем сложности» — сказал Энберт.

Третий этап Гран-при по фигурному катанию проходил в Финляндии со 2 по 4 ноября. В парном катании золото завоевал дуэт российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, а в одиночном разряде лучшей стала олимпийская чемпионка Алина Загитова.

В настоящее время российские спортсмены Забияко и Энберт находятся в Японии, где проходит следующий этап. В субботу, 10 ноября, они покажут произвольную программу. Если пара выступит удачно, то они смогут пройти в финал соревнований. Он пройдет в канадском Ванкувере 5–9 декабря.