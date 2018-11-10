Российские фигуристы победили на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт победили в парном катании на четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию NHK Trophy, который сейчас проходит в Хиросиме в Японии. Спортсмены вышли в финал турнира.

Забияко и Энберт за свой прокат получили 140,66 балла и в сумме набрали 214,14. На втором месте после российских спортсменов оказались китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян. Американцы Алекса Шимека Книрим и Крис Книрим заняли третье место среди призеров.

Этап Гран-при в Хиросиме завершится в воскресенье, 11 ноября. Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

9 ноября сообщалось, что Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

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