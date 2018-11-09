Тренер Туктамышевой прокомментировал результаты этапа Гран-при в Японии

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева набрала 76,17 балла по итогам первого проката на этапе Гран-при в Японии, показав свой лучший результат в сезоне. Ее тренер Алексей Мишин доволен оценками и местом, но считает, что программу можно улучшить.

«Каждый тренер, который работает со спортсменом, должен стараться улучшить все элементы. Если он думает, что все идеально, значит, он будет отставать в дальнейшем», — сказал тренер телеканалу «360».

Мишин также добавил, что основная борьба Туктамышева «еще впереди», пишет «Газета.ру».

Показ произвольных программ пройдет 10 ноября. Туктамышева поборется за выход в финал с японкой Сатоко Мияхарой. В первом прокате она отстала от лидера всего на 0,09 балла, ранее обе выиграли по одному этапу Гран-при.

В конце октября, во время показательных выступлений на Гран-при в Канаде, Туктамышева вышла на лед в костюме стюардессы и в танце сняла жакет, оставшись в нижнем белье. Номер она исполняла под песню Бритни Спирс Toxic, сообщает «Федеральное агентство новостей». Фигуристы по всему миру поддержали «стриптиз», запустив в интернете флешмоб под хэштегом #Tuktikchallenge. Участие в нем приняли даже мужчины — например, американец Ники Баусенвейн.