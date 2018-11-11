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Фигуристы Загорски и Гурейро заняли второе место в танцах на льду в Японии

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Фото: ТАSS/Ulrik Pedersen
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Российский дуэт фигуристов в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли второе место на четвертом этапе серии Гран-при в японской Хиросиме.

По итогам ритмического и произвольного танцев российские спортсмены смогли получить 182,05 балла. На первом месте оказались американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер со 184,63 балла, пишет ТАСС.

Тройку лидеров замыкает еще одна американская пара Рэйчел и Майкл Парсонс с 178,64 балла. Другой российский дуэт — Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин — смог набрать только 159,96 балла и сейчас находится на седьмой строке рейтинга.

9 ноября сообщалось, что Наталья Забияко и Александр Энберт победили в соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при по фигурному катанию в Хельсинки.

Следующий этап Гран-при пройдет в Москве с 16 по 18 ноября. Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

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