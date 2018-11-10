Туктамышева впервые за четыре года вышла в финал Гран-при

Россиянка Елизавета Туктамышева впервые за последние четыре года вышла в финал Гран-при по фигурному катанию, заняв третье место на турнире, проходящем в японской Хиросиме. В субботу, 10 ноября, фигуристки-одиночницы представили произвольную программу, передает «Федеральное агентство новостей».

Россиянка лидировала после короткого проката, однако допустила ошибку в произвольном. Как сообщает ТАСС, она обновила личные рекорды в короткой (76,17), произвольной (142,85) программах и по общей сумме баллов (219,02).

Выиграла на этапе 16-летняя японка Рика Кихира, набрав 224,31 балла. Второе место также получила представительница Японии — 20-летняя Сатоко Мияхара, в активе которой 219,47 балла.

Этап Гран-при в Японии завершится в воскресенье, 11 ноября. Финал Гран-при пройдет в Ванкувере с 5 по 9 декабря.

В финал Гран-при могут выйти еще две российские фигуристки — Алина Загитова и двукратная чемпионка мира и Европы 18-летняя Евгения Медведева. Первой нужно занять место в тройке лидеров на этапе Гран-при в Москве (16–18 ноября), второй потребуется завоевать золото во Франции (23–25 ноября).

В октябре Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при в Канаде, что позволило ей квалифицироваться в финал серии впервые с сезона 2014–2015 годов. Тогда во время показательных выступлений она вышла на лед в костюме стюардессы и в танце сняла жакет, оставшись в нижнем белье. Номер исполнялся под песню Бритни Спирс Toxic. Фигуристы по всему миру поддержали «стриптиз», запустив в интернете флешмоб под хэштегом #Tuktikchallenge.

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