Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Москве в субботу, 17 ноября.

В произвольной программе девушка показала результат 142,17 балла. Ее суммарный результат по всем выступлениям составляет 222,95 балла.

Теперь она прошла в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря, указывает ТАСС.

Московский этап Гран-при по фигурному катанию стартовал 16 ноября. Загитова победила в короткой программе, набрав 80,78 балла и обновив собственный мировой рекорд.

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная хотела уйти из спорта летом 2017 года.