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Загитова победила на этапе Гран-при в Москве

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Москве в субботу, 17 ноября. 

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В произвольной программе девушка показала результат 142,17 балла. Ее суммарный результат по всем выступлениям составляет 222,95 балла.

Теперь она прошла в финал Гран-при, который пройдет в Ванкувере с 6 по 9 декабря, указывает ТАСС

Московский этап Гран-при по фигурному катанию стартовал 16 ноября. Загитова победила в короткой программе, набрав 80,78 балла и обновив собственный мировой рекорд. 

Ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная хотела уйти из спорта летом 2017 года.

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