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Фигуристка Загитова обновила мировой рекорд в короткой программе

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Российская фигуристка Алина Загитова обновила мировой рекорд в короткой программе на этапе Гран-при в Москве. Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Чемпионка Олимпийских игр 2018 года продемонстрировала результат 80,78 балла, улучшив предыдущее достижение на турнире в Германии, где она получила 79,93 балла.

При этом в начале ноября Алина Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки с результатом 215,9 балла. В произвольной программе фигуристка предстала в образе Кармен.

Кроме того, 16 ноября фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд в короткой программе, набрав 78,47 балла.

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